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В Новосибирске более 600 объектов осталось без отопления

Из-за аварии в Новосибирске временно отключили отопление.

Источник: Сиб.фм

Вчера, 30 октября 2024 года, в Новосибирске произошла авария на ПНС-5, из-за которой 640 объектов Заельцовского и Калининского районов города остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании Новосибирска.

«Ожидается, что до 2 часов ночи появится возможность запускать системы теплоснабжения домов. О достижении нормального режима УК будут оперативно проинформированы», — передали в пресс-службе СГК.

Напомним, что в Новосибирске жители показали кадры обрушения потолка после коммунальной аварии.

ЖКХ