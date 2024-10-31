В Новосибирске более 600 объектов осталось без отопления

Вчера, 30 октября 2024 года, в Новосибирске произошла авария на ПНС-5, из-за которой 640 объектов Заельцовского и Калининского районов города остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании Новосибирска.