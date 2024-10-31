Цены на бензин в Челябинской области продолжили свой рост

В Челябинской области средние цены за один литр автомобильного топлива за последнюю неделю увеличились на 10 копеек, достигнув уровня в 55,95 ₽ Самыми быстрыми темпами увеличивается на южноуральских заправках стоимость бензина марка АИ-98 и выше. За неделю она выросла на 28 копеек — 78,04 ₽ за литр. Бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 поправились за последнюю семидневку на 7 копеек. 92-й в среднем стал стоить 50,30 ₽, а 95-й — 55,47 ₽ за литр. Дизельное топливо на челябинских заправках в среднем подорожало на 9 копеек, литр стал стоить 65,57 ₽