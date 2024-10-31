В России зафиксировали рост цен на картофель

По данным Росстата, цены на урожай увеличивались постепенно: с 8 по 14 октября рост составил 1,3%, с 15 по 21 октября — 2%, а с 22 по 28 октября — 3,1%. С начала года стоимость услуг выросла на 54,7%. Особенно заметное подорожание зафиксировано в отдельных регионах: в Волгоградской области картофель подорожал на 5,9%, в Мурманской — на 4,1%, в Башкирии — на 2,95% и в Оренбургской области — на 2,9%.