В России зафиксировали рост цен на картофель

В России стоимость картофеля растет третью неделю подряд, несмотря на завершение уборочной кампании.
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников обратил внимание на то, что в прошлом году картофель продавался по себестоимости, рост цен также связан с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями.
По его словам, в прошлом году был собран рекордный урожай картофеля — 8,6 млн тонн, однако производители продавали продукцию по цене 11−12 рублей за килограмм, что зачастую оказывалось ниже себестоимости.
Из-за низкой рентабельности сельского хозяйства сократились посевные площади под урожай 2024 года, что привело к снижению урожая примерно до семи миллионов тонн. Погодные аномалии в ведущих регионах-производителях также снизили урожайность, добавил Красильников в интервью «Известиям».
По данным Росстата, цены на урожай увеличивались постепенно: с 8 по 14 октября рост составил 1,3%, с 15 по 21 октября — 2%, а с 22 по 28 октября — 3,1%. С начала года стоимость услуг выросла на 54,7%. Особенно заметное подорожание зафиксировано в отдельных регионах: в Волгоградской области картофель подорожал на 5,9%, в Мурманской — на 4,1%, в Башкирии — на 2,95% и в Оренбургской области — на 2,9%.
Ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заверил, что сокращение ввоза бананов из Эквадора в Россию в этом году не отразилось на присутствии этих плодов на полках магазинов.