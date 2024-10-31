С начала октября в Перми снесли восемь незаконных киосков и павильонов

В Перми продолжается демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов. Зачастую самовольно установленные павильоны и киоски нарушают правила благоустройства. Они перегораживают тротуары, портят газоны, а вокруг них образуется мусор.
За первые две недели октября в Перми снесли еще восемь незаконных торговых объектов. Среди них аппарат по продаже кофе на улице Куйбышева, 140а, а также киоск и павильон на улице Куйбышева, 115/2, сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации города напомнили, что в Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Они позволяют обеспечить единый подход ко всем незаконным объектам. Незаконные торговые объекты выявляют в ходе плановых рейдов во всех районах города или по обращениям жителей. Сообщать о фактах незаконной торговли можно в администрацию своего района или в территориальный отдел полиции.