В Перми начали расселять жителей трех аварийных домов

В Перми начали расселять жителей еще трех аварийных домов, расположенных на улицах Генерала Наумова, 15, Юнг Прикамья, 25 и Портовая, 25. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В начале октября в отношении этих трех домов ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения технического состояния зданий.
Жильцы указанных домов могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда. Для этого нужно подать соответствующее заявление и все необходимые документы в Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 28 октября в управлении жилищных отношений начался прием документов от жильцов аварийных домов. Получить консультацию по вопросам расселения можно по телефонам: 207−50−06, 207−50−19, 207−50−59 или лично по адресу: ул. Максима Горького, 18.