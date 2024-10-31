Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«С 1 января 2025 г. увеличится базовая ставка, а это значит вырастет заработная плата в бюджетных организациях», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, согласно постановлению белорусского правительства, базовая ставка с указанной даты будет установлена в размере 270 рублей. Также сказано, что базовая ставка в сравнении с 1 января 2024 года, когда ее размер был 250 рублей, выросла на 8%. А в сравнении с 1 сентября 2024 (размер составил 253 рубля) она увеличилась на 6,7%.
В Минтруда обратили внимание на то, что так как к базовой ставке привязаны другие стимулирующие, а также компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января увеличатся. Отмечается, что отраслевыми министерствами соцсферы запланировано увеличение с 1 января 2025 года размеров стимулирующих выплат отдельным категориям работников. Речь идет про педагогов, медиков, сотрудников сфер культуры, социального обслуживания.
Ранее Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума.
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