Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года

В ведомстве уточнили, что, согласно постановлению белорусского правительства, базовая ставка с указанной даты будет установлена в размере 270 рублей. Также сказано, что базовая ставка в сравнении с 1 января 2024 года, когда ее размер был 250 рублей, выросла на 8%. А в сравнении с 1 сентября 2024 (размер составил 253 рубля) она увеличилась на 6,7%.