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Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года

Минтруда сообщило о повышении базовой ставки бюджетников с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«С 1 января 2025 г. увеличится базовая ставка, а это значит вырастет заработная плата в бюджетных организациях», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, согласно постановлению белорусского правительства, базовая ставка с указанной даты будет установлена в размере 270 рублей. Также сказано, что базовая ставка в сравнении с 1 января 2024 года, когда ее размер был 250 рублей, выросла на 8%. А в сравнении с 1 сентября 2024 (размер составил 253 рубля) она увеличилась на 6,7%.

В Минтруда обратили внимание на то, что так как к базовой ставке привязаны другие стимулирующие, а также компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января увеличатся. Отмечается, что отраслевыми министерствами соцсферы запланировано увеличение с 1 января 2025 года размеров стимулирующих выплат отдельным категориям работников. Речь идет про педагогов, медиков, сотрудников сфер культуры, социального обслуживания.

Ранее Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума.

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