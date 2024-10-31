Открытие объездной дороги Усолья-Сибирского откладывается на неопределенный срок

Как ранее отмечали строители, новый объездной участок трассы позволит вывести транзитный транспорт за пределы Усолья-Сибирского и Тельмы. Одно из главных преимуществ — это увеличение пропускной способности трассы Р-255 «Сибирь» с 15 до 30 тысяч автомобилей в сутки, что позволяет практически на полтора часа сократить время в пути, например, из Красноярска до Иркутска.