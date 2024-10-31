Открытие объездной дороги Усолья-Сибирского откладывается на неопределенный срок

Открытие участка трассы Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-Сибирского переносится на неопределенный срок из-за проведения дополнительных подготовительных мероприятий. Как рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье», точная дата открытия не определена. Лишь уточняется, что это будет в ноябре. Также не оглашены причины, по которым произошёл перенос открытия участка трассы.
Напомним, 42-километровый участок объездной дороги должны были ввести в эксплуатацию 18 октября, однако открытие было перенесено на 31 октября.
Как ранее отмечали строители, новый объездной участок трассы позволит вывести транзитный транспорт за пределы Усолья-Сибирского и Тельмы. Одно из главных преимуществ — это увеличение пропускной способности трассы Р-255 «Сибирь» с 15 до 30 тысяч автомобилей в сутки, что позволяет практически на полтора часа сократить время в пути, например, из Красноярска до Иркутска.