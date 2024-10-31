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Прокуратура Перми нашла конфликт интересов в действиях руководителя PERMM

Надзорный орган требует расторгнуть часть сделок музея.

Источник: Музей современного искусства PERMM

Прокуратура Перми обнаружила конфликт интересов в действиях руководителя музея современного искусства PERMM.

Как рассказывает надзорный орган, это обнаружилось во время проверки договоров, которые заключило учреждение. Во время изучения сделок выяснилось, что несколько из них вызывают конфликт интересов. Прокуратура обнаружила, что часть договоров на сумму более 300 тысяч рублей были заключены с лицом, которое находится в близких отношениях с руководителем PERMM.

Министерство культуры Пермского края не согласовывало эти сделки. После проверки надзорный орган вышел с иском в суд.

«По результатам проверки прокурор города обратился в суд с иском о признании сделок недействительными и возврате в бюджет выплаченных по ним денежных средств в сумме свыше 300 тыс. рублей», — рассказывает ведомство.

Сейчас иск находится на рассмотрении в Ленинском районе Перми.

Прокуратура