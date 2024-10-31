Прокуратура Перми нашла конфликт интересов в действиях руководителя PERMM

Как рассказывает надзорный орган, это обнаружилось во время проверки договоров, которые заключило учреждение. Во время изучения сделок выяснилось, что несколько из них вызывают конфликт интересов. Прокуратура обнаружила, что часть договоров на сумму более 300 тысяч рублей были заключены с лицом, которое находится в близких отношениях с руководителем PERMM.