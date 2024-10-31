Суд снял наложенный по иску миноритария арест с акций «Тяжстанкогидропресса»

«Суд первой инстанции правомерно установил, что на момент проведения спорных торгов заявитель не являлся акционером ПАО “Тяжстанкогидропресс” и, соответственно, проведение данных торгов и их результат не могли оказать влияние на стоимость принадлежащего ему имущества», — говорится в определении суда.

Павел Быковский в июне 2024 года обратился с иском в Арбитражный суд Новосибирской области о признании недействительными торгов по продаже акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 шт., проведенных конкурсным управляющим ООО «Стиллайн» в январе 2023 года. Он также потребовал признать недействительным договор, заключенный между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг плюс», и применить двойную реституцию с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. Сумма продажи составила около 47,7 млн руб. при начальной цене 45,4 млн руб.