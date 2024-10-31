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Суд снял наложенный по иску миноритария арест с акций «Тяжстанкогидропресса»

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» Павла Быковского без удовлетворения и снял наложенный 29 сентября 2024 года арест на акции предприятия.

Источник: AP 2024

«Суд первой инстанции правомерно установил, что на момент проведения спорных торгов заявитель не являлся акционером ПАО “Тяжстанкогидропресс” и, соответственно, проведение данных торгов и их результат не могли оказать влияние на стоимость принадлежащего ему имущества», — говорится в определении суда.

Павел Быковский в июне 2024 года обратился с иском в Арбитражный суд Новосибирской области о признании недействительными торгов по продаже акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 шт., проведенных конкурсным управляющим ООО «Стиллайн» в январе 2023 года. Он также потребовал признать недействительным договор, заключенный между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг плюс», и применить двойную реституцию с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. Сумма продажи составила около 47,7 млн руб. при начальной цене 45,4 млн руб.

В обоснование заявленных требований миноритарий указал, что с апреля 2024 года является собственником 8 штук обычных и 4 штук привилегированных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс». Суд в удовлетворении иска отказал, после чего акционер подал апелляционную жалобу, по итогам рассмотрения которой на спорные акции был наложен арест.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» выпускает металлорежущие станки и гидравлические прессы. В октябре 2021 года в компании была введена процедура наблюдения, в начале сентября 2022 года производство по делу о банкротстве прекращено в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. В августе 2023 года сообщалось, что «Консалтинг плюс» увеличил свою долю в ПАО «Тяжстанкогидропресс» до 83,03%.