Во Владивостоке вместо сгоревшего ТЦ «Максим» хотят построть два комплекса

Как сообщает «РБК — Приморье», в приложенной документации указано, что в этом месте планируется построить два многофункциональных комплекса. Они включат в себя торговые залы, офисы, гостиницы и склады, а также просторную парковку в стилобатной части зданий. Разместить новые постройки хотят в районе адресной привязки Проспект 100-летия Владивостока, 57, где сейчас под разными литерами значатся сразу несколько зданий и сооружений.