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Во Владивостоке вместо сгоревшего ТЦ «Максим» хотят построть два комплекса

Жителям города власти предложили обсудить предложенный проект межевания и планировки.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке объявлено общественное обсуждение проекта, предложенного для застройки территории на месте снесённых этим летом руин торгового центра «Максим». Проект планировки и межевания опубликован на официальном сайте города.

Как сообщает «РБК — Приморье», в приложенной документации указано, что в этом месте планируется построить два многофункциональных комплекса. Они включат в себя торговые залы, офисы, гостиницы и склады, а также просторную парковку в стилобатной части зданий. Разместить новые постройки хотят в районе адресной привязки Проспект 100-летия Владивостока, 57, где сейчас под разными литерами значатся сразу несколько зданий и сооружений.

Согласно чертежам, почти весь участок, на котором сейчас находятся эти постройки, выделен для строительства новых многофункциональных центров. Летом 2024 года здесь завершился демонтаж сгоревшего пять лет назад ТЦ «Максим». Вся площадь территории, охваченной проектом, составляет 6,2 гектара.

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