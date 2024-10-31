Надбавка за работу в одной из бюджетных отраслей Беларуси вырастет с 30% до 64%

Также речь идет о бюджетных организациях, которые подчиняются местным исполнительным, а также распорядительным органам и относятся к сфере деятельности Минкультуры. Так, корректировка затронет надбавки за работу в отрасли сотрудниками бюджетных организаций культуры. Сейчас на выплату указанной надбавки направляются средства в размере 30% с суммы окладов, а с 1 января цифра вырастет до 64%.