Надбавка за работу в одной из бюджетных отраслей Беларуси вырастет с 30% до 64%. Это следует из постановления Министерства культуры № 150 от 18 октября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что с 1 января 2025 года у сотрудников сферы культуры вырастет заработная плата. Согласно документу, вносятся изменения в инструкцию о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, которые подчинены Министерству культуры.
Также речь идет о бюджетных организациях, которые подчиняются местным исполнительным, а также распорядительным органам и относятся к сфере деятельности Минкультуры. Так, корректировка затронет надбавки за работу в отрасли сотрудниками бюджетных организаций культуры. Сейчас на выплату указанной надбавки направляются средства в размере 30% с суммы окладов, а с 1 января цифра вырастет до 64%.
Напомним, что Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года.
Ранее Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума.
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