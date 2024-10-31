В Башкирии новый МРОТ составит 25 806 рублей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован федеральный закон от 29 октября 2024 года об увеличении с 1 января 2025 года минимального размера оплаты труда. В России он поднялся до 22 440 рублей в месяц.
— Обязанность работодателей устанавливать размер зарплаты не ниже уровня МРОТ прописана в ст. 133 Трудового кодекса РФ. Согласно ч. 3 названной статьи, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, — поясняет заместитель руководителя гострудинспекции Оксана Ванскова. — В 2024 году в республике это 22 128 рублей (до вычета НДФЛ), так как районный коэффициент начисляется сверх минимального размера оплаты труда. Кроме того, следует знать, что оплата за сверхурочную работу, также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни тоже не должна включаться в МРОТ. Это же касается оплаты работы во вредных условиях. Таким образом, в МРОТ включаются выплаты, начисляемые за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях.
В Башкортостане действует соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) на 2023−2025 годы, подписанное в конце 2022-го представителями Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документом установлен региональный повышающий коэффициент в размере 5,7 процента от МРОТ, то есть МЗП в 2025 году составит 27 276 рублей (в текущем году он равен 23 390) до вычета НДФЛ. Но она не касается работников организаций, финансируемых из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций. То есть данный документ затрагивает лишь коммерческие предприятия и при условии, что в течение месяца со дня официального опубликования соглашения (то есть ещё в 2022 году) работодатели не направили в минтруд республики мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению.
Ознакомиться с текстом Федерального закона от 29.10.2024 № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда” можно по ссылке.