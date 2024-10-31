В Башкирии новый МРОТ составит 25 806 рублей

В Башкортостане действует соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) на 2023−2025 годы, подписанное в конце 2022-го представителями Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документом установлен региональный повышающий коэффициент в размере 5,7 процента от МРОТ, то есть МЗП в 2025 году составит 27 276 рублей (в текущем году он равен 23 390) до вычета НДФЛ. Но она не касается работников организаций, финансируемых из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций. То есть данный документ затрагивает лишь коммерческие предприятия и при условии, что в течение месяца со дня официального опубликования соглашения (то есть ещё в 2022 году) работодатели не направили в минтруд республики мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению.