Под санкции США попали шесть компаний из Татарстана

«Опираясь на беспрецедентные меры, которые мы уже ввели в координации с нашими союзниками и партнерами, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции в отношении почти 400 организаций и лиц. Эта мера нацелена на несколько секторов, имеющих важное значение для военных усилий России», — прокомментировал введение новых санкций государственный секретарь США Энтони Блинкен.