Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана

В областных центрах Казахстана, особенно на севере, арендное жилье подешевело больше всего. Так, в Петропавловске падение цен составило около 9% (сегодня в этом городе можно снять «однушку» за 100 тыс. тенге в месяц, а в Павлодаре цены упали на 8% (цена аренды 1-комнатной квартиры в месяц — 110 тыс.тенге).