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Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана

Цены на съемное жилье в октябре 2024 года ожидаемо пошли вниз — в среднем на 2% от сентябрьской стоимости. В некоторых городах снижение за аренду квартир составило 6−10%, а в Алматы цены изменились всего на 1%, сообщает Zakon.kz.

В областных центрах Казахстана, особенно на севере, арендное жилье подешевело больше всего. Так, в Петропавловске падение цен составило около 9% (сегодня в этом городе можно снять «однушку» за 100 тыс. тенге в месяц, а в Павлодаре цены упали на 8% (цена аренды 1-комнатной квартиры в месяц — 110 тыс.тенге).

В Астане и Шымкенте зафиксировано снижение цен на 3−4%. Так, в столице 1-комнатную квартиру в шаговой доступности от Дворца мира и согласия можно арендовать за 170 тыс. тенге, в Шымкенте аренда «однушки» в Аль-Фарабийском районе обойдется в 150 тыс. тенге.

Что касается Алматы, то говорить о каких-то единых ценах здесь бессмысленно. Можно снять однокомнатную квартиру в микрорайонах «Самал» за 350 тыс. тенге в месяц, а можно поселиться в Алатауском районе за 100 тыс. тенге. В целом же общее снижение в Алматы составило около 1% по сравнению с сентябрьскими значениями.

В общем, средние цены на аренду меблированной 1-комнатной квартиры c ТВ и Wi-Fi в Казахстане (кроме перечисленных городов) таковы:

  • Актау — 120 000 тыс. тенге
  • Актобе — 140 000 тыс. тенге
  • Атырау — 140 000 тыс. тенге
  • Караганда — 130 000 тыс. тенге
  • Костанай — 130 000 тыс. тенге
  • Уральск — 130 000 тыс. тенге
  • Усть-Каменогорск — 120 000 тыс. тенге
  • Кокшетау — 130 000 тыс. тенге
  • Конаев — 120 000 тыс. тенге.

недвижимость