Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана

В областных центрах Казахстана, особенно на севере, арендное жилье подешевело больше всего. Так, в Петропавловске падение цен составило около 9% (сегодня в этом городе можно снять «однушку» за 100 тыс. тенге в месяц, а в Павлодаре цены упали на 8% (цена аренды 1-комнатной квартиры в месяц — 110 тыс.тенге).
В Астане и Шымкенте зафиксировано снижение цен на 3−4%. Так, в столице 1-комнатную квартиру в шаговой доступности от Дворца мира и согласия можно арендовать за 170 тыс. тенге, в Шымкенте аренда «однушки» в Аль-Фарабийском районе обойдется в 150 тыс. тенге.
Что касается Алматы, то говорить о каких-то единых ценах здесь бессмысленно. Можно снять однокомнатную квартиру в микрорайонах «Самал» за 350 тыс. тенге в месяц, а можно поселиться в Алатауском районе за 100 тыс. тенге. В целом же общее снижение в Алматы составило около 1% по сравнению с сентябрьскими значениями.
В общем, средние цены на аренду меблированной 1-комнатной квартиры c ТВ и Wi-Fi в Казахстане (кроме перечисленных городов) таковы:
- Актау — 120 000 тыс. тенге
- Актобе — 140 000 тыс. тенге
- Атырау — 140 000 тыс. тенге
- Караганда — 130 000 тыс. тенге
- Костанай — 130 000 тыс. тенге
- Уральск — 130 000 тыс. тенге
- Усть-Каменогорск — 120 000 тыс. тенге
- Кокшетау — 130 000 тыс. тенге
- Конаев — 120 000 тыс. тенге.