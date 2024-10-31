Музей PERMM заподозрили в незаконных сделках

Напомним, в этом году в музее было уже несколько проверок. Первая прошла в марте, когда сотрудники ФСБ провели обыски у Наили Аллахвердиевой. Во второй раз в учреждение нагрянула прокуратура Ленинского района. Надзорное ведомство нашло нарушения законодательства о защищенности и безопасности учреждений культуры с массовым посещением людей. В отношении директора музея возбудили дело об административном правонарушении.