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Музей PERMM заподозрили в незаконных сделках

ПЕРМЬ, 31 октября, ФедералПресс. Прокуратура Перми провела проверку в музее современного искусства PERMM и обнаружила конфликт интересов в действиях руководства учреждения. В ведомстве посчитали, что директор Наиля Алахвердиева заключила несколько договоров с лицом, которое находится с ней в близких отношениях.

Источник: РИА "Новости"

«Усмотрев в данной ситуации конфликт интересов, министерство культуры региона не согласовало указанные сделки», — отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После проведенной проверки городской прокурор обратился с иском в суд. Он потребовал признать эти сделки недействительными, а выплаченные по ним деньги в размере более 300 тысяч рублей возвратить в бюджет.

О каких именно сделках идет речь, в ведомстве не уточнили.

Иск будет рассматриваться в Ленинском районном суде Перми.

Напомним, в этом году в музее было уже несколько проверок. Первая прошла в марте, когда сотрудники ФСБ провели обыски у Наили Аллахвердиевой. Во второй раз в учреждение нагрянула прокуратура Ленинского района. Надзорное ведомство нашло нарушения законодательства о защищенности и безопасности учреждений культуры с массовым посещением людей. В отношении директора музея возбудили дело об административном правонарушении.

Прокуратура