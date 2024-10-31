Музей PERMM заподозрили в незаконных сделках

«Усмотрев в данной ситуации конфликт интересов, министерство культуры региона не согласовало указанные сделки», — отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.
После проведенной проверки городской прокурор обратился с иском в суд. Он потребовал признать эти сделки недействительными, а выплаченные по ним деньги в размере более 300 тысяч рублей возвратить в бюджет.
О каких именно сделках идет речь, в ведомстве не уточнили.
Иск будет рассматриваться в Ленинском районном суде Перми.
Напомним, в этом году в музее было уже несколько проверок. Первая прошла в марте, когда сотрудники ФСБ провели обыски у Наили Аллахвердиевой. Во второй раз в учреждение нагрянула прокуратура Ленинского района. Надзорное ведомство нашло нарушения законодательства о защищенности и безопасности учреждений культуры с массовым посещением людей. В отношении директора музея возбудили дело об административном правонарушении.