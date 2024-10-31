FT: китайские санкции ударили по американскому поставщику БПЛА на Украину

Financial Times называет Skydio крупнейшим производителем беспилотников в США. Корпорация пытается быстро найти альтернативных поставщиков, включая производителей аккумуляторов. За помощью корпорация обратилась к администрации президента Джо Байдена.
Skydio заявляла, что получила запрос от Киева на поставку тысяч своих дронов. Компания среди прочего поставляет на Украину разведывательные дроны X10. 30 октября Skydio предупредила клиентов, что ограничивает число батарей, поставляемых с дронами. Новых поставок не ожидается до весны.
Китай ввел 11 октября санкции против Skydio и двух других американских компаний за поставки вооружения на Тайвань. В черный список также попало руководство американской корпорации. В то же время Конгресс США рассматривает санкции в отношении китайского производителя БПЛА DJI.