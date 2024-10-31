В Беларуси продолжает расти задолженность физлиц по кредитам

Выросла и сумма задолженности по кредитам, выданным банками Беларуси физлицам на покупку, строительство и реконструкцию жилья. Так, на начало года она составляла почти 12,2 млрд рублей. А на 1 октября она выросла до 15,5 млрд рублей.