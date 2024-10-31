В Омской области стали дешеветь квартиры

При этом в Омскстате сообщили, что цены на квартиры в новостройках выросли. По данным аналитиков, в среднем квартиры в омских новостройках за этот период стали дороже на 4,9%, достигнув в цене 131 594 рублей за квадратный метр. Сильнее всего подорожали квартиры среднего качества (типовые) — на 5,2%; в третьем квартале они продавались примерно по 111,4 тысячи рублей за «квадрат».