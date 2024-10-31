В Омской области стали дешеветь квартиры

Статистики отмечают, что в среднем квартиры на вторичном рынке стали дороже на 0,2%, подорожав до 98,8 тысячи рублей за «квадрат». Однако, как отмечают статистики, в старых домах подорожали только квартиры улучшенного качества (+1,6%) — до 110,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Остальные типы «вторички» стали дешевле. Так, «квадрат» в квартирах низкого качества стоил в среднем 77,9 тысячи рублей (-0,2%); среднего качества — 95 тысяч рублей (-0,3%); элитных — 148,6 тысячи рублей (-2,4%).
При этом в Омскстате сообщили, что цены на квартиры в новостройках выросли. По данным аналитиков, в среднем квартиры в омских новостройках за этот период стали дороже на 4,9%, достигнув в цене 131 594 рублей за квадратный метр. Сильнее всего подорожали квартиры среднего качества (типовые) — на 5,2%; в третьем квартале они продавались примерно по 111,4 тысячи рублей за «квадрат».
Квартиры улучшенного качества достигли средней цены в 140,7 тысячи рублей за кв. метр, что на 5,1% дороже второго квартала. Элитные квартиры поднялись в цене на 1% — до почти 169 тысяч рублей за метр.