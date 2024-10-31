Челябинский депутат объяснил ситуацию с увольнениями на фабрике «Юничел»

В челябинских медиа на этой неделе появилась информация, что на обувной фабрике «Юничел» готовятся массовые сокращения. Компания уже выставила на продажу свое подразделение в Златоусте за 350 млн рублей. Ситуацию на челябинском предприятии прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) Алексей Денисенко — депутат Заксобрания Челябинской области, член президиума правления бизнес-объединения «Опора России».
Депутат заявил, что данные о предстоящих сокращениях на «Юничеле» являются недостоверными:
— Пытаемся бороться с оттоком кадров, но все эти новости о сокращениях лишь способствуют ему. Мы разбирались в этой ситуации — это просто фейк, закинутый со стороны СМИ, этого нет, как такового. И хотелось бы попросить средства массовой информации не накалять ситуацию, — сказал Алексей Денисенко.
По словам эксперта, отечественная легкая промышленность уже не первый год испытывает системные проблемы. Упомянутый отток кадров в последнее время ситуацию осложнил — люди устраиваются на оборонные заводы, с предлагаемыми зарплатами на которых предприятиям легпрома конкурировать очень тяжело.
— На сегодняшний день готового решения нет, ситуация постоянно меняется. В рамках современной концепции есть понимание того, что бренд должен переформатироваться на более индивидуальное производство, коллаборацию с брендами, — добавил Алексей Денисенко.
«Юничел» — один из крупнейших в России производителей обуви из натуральной кожи. Ежегодно предприятия компании выпускают порядка 438 тысяч пар ежегодно.