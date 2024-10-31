Челябинский депутат объяснил ситуацию с увольнениями на фабрике «Юничел»

— Пытаемся бороться с оттоком кадров, но все эти новости о сокращениях лишь способствуют ему. Мы разбирались в этой ситуации — это просто фейк, закинутый со стороны СМИ, этого нет, как такового. И хотелось бы попросить средства массовой информации не накалять ситуацию, — сказал Алексей Денисенко.