Белорусские депутаты рассмотрят законопроекты о бюджете, налогах и ФСЗН. Об этом проинформировали в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
В сообщении сказано, что в Овальном зале дома правительства в четверг, 31 октября, под председательством Игоря Сергеенко пройдет заседание Палаты Представителей Национального собрания. Уточняется, что во время заседания планируется рассмотреть проекты законов «О республиканском бюджете на 2025 год» (первое чтение).
Кроме того, будет рассмотрен законопроект «Об изменении законов». Речь идет про корректировку Налогового кодекса. Также планируется рассмотреть проект закона «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2025 год».
Ранее Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года.
Тем временем Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума.
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