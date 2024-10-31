В Заксобрании раскритиковали подготовку Новосибирска к отопительному сезону

Буквально накануне произошла коммунальная авария на правом берегу Новосибирска.
— Стартовал отопительный сезон. Проблемы явные. Вчера произошла очередная авария, 640 объектов остались без отопления, — отметил депутат Сергей Левшенков. — Нужно отдать должное, оперативно справились с этой проблемой: к ночи было восстановлено отопление. Тем не менее мы с вами помним, какие аварии были в прошлом отопительном сезоне. И многие тогда высказывались, что нужно выводы сделать и заняться ремонтом отопительной сети. Нам нужно не затыкать дыры, которые вскрываются при новом отопительном сезоне, нам нужна большая стратегия обновления сферы ЖКХ.
Депутат предложил провести в Заксобрании публичные слушания с участием представителей теплоснабжающей организации, управляющих компаний, мэрии Новосибирска.
Депутат от округа № 30 Яков Новоселов обратил внимание на то, что «в Ленинском районе Новосибирска фактически назревает повторение катастрофы прошлой зимы». На улицах Пархоменко, Котовского, Связистов непрерывно происходят отключения отопления и горячей воды, порывы магистралей. Депутат считает, что уже сейчас необходимо вмешательство губернатора.
Депутат Роман Яковлев предложил рассмотреть проблему на площадке рабочей группы. Один из назревающих вопросов, уточнил депутат, — национализация энергосистемы в областном центре.
С выступающими согласился депутат Вадим Агеенко. В свою очередь, он предложил на следующей сессии в ноябре заслушать министра ЖКХ и энергетики о готовности региона к отопительному сезону.
— Предложений от коллег сегодня поступило много, но по сути они об одном и том же. Вместе с министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области, вместе с губернатором определим формат дальнейшей работы. Либо министр на следующей сессии доложит ситуацию, либо мы до выступления министра проведем обсуждение, — резюмировал председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив по окончании сессии.