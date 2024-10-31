В Заксобрании раскритиковали подготовку Новосибирска к отопительному сезону

— Стартовал отопительный сезон. Проблемы явные. Вчера произошла очередная авария, 640 объектов остались без отопления, — отметил депутат Сергей Левшенков. — Нужно отдать должное, оперативно справились с этой проблемой: к ночи было восстановлено отопление. Тем не менее мы с вами помним, какие аварии были в прошлом отопительном сезоне. И многие тогда высказывались, что нужно выводы сделать и заняться ремонтом отопительной сети. Нам нужно не затыкать дыры, которые вскрываются при новом отопительном сезоне, нам нужна большая стратегия обновления сферы ЖКХ.