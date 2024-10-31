В Самаре предложили построить высотки в 11 квартале Мехзавода

Участники общественных обсуждений могут внести предложения и сделать замечания по проекту решения через официальный сайт мэрии либо направить их в письменной форме или электронным письмом на адрес профильного департамента. Также они могут сделать запись в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта.