Определены 35 лучших местных товаров

Колбасы и сосиски, полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, минеральные воды, рыбную продукцию и другие товары краевых предприятий и фермерских хозяйств оценивало жюри по вкусу, аромату, цвету, внешнему виду и консистенции, а также дизайну упаковки и наличию полной маркировки.
В состав конкурсной комиссии вошли учёные Красноярского аграрного университета, эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний, Минсельхоза региона и общественники. Всего они оценили около 300 образцов продуктов в 35 номинациях.
«На конкурсе наши компании представляют новинки и продукты, которые успели себя зарекомендовать. “Лучший продовольственный товар” даёт возможность подтвердить качество или провести “работу над ошибками” и в будущем году снова заявить продтовары на конкурс. Наименования производителей и торговые марки скрыты, поэтому смотры проходят максимально объективно», — рассказал министр сельского хозяйства края Илья Васильев.
Отметим, что в этом году региональный конкурс «Лучший продовольственный товар» прошел в Красноярске уже в 28-й раз.
Победителей объявят на краевом Дне урожая, где подведут итоги сельхозгода. Событие состоится в первой декаде декабря. Лучших товаропроизводителей отметят ценными призами и памятными знаками, рассказали в пресс-службе Минсельхоза края.