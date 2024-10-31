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Определены 35 лучших местных товаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Названы 35 самых качественных товаров, произведенных краевыми предприятиями.

Источник: НИА Красноярск

Колбасы и сосиски, полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, минеральные воды, рыбную продукцию и другие товары краевых предприятий и фермерских хозяйств оценивало жюри по вкусу, аромату, цвету, внешнему виду и консистенции, а также дизайну упаковки и наличию полной маркировки.

В состав конкурсной комиссии вошли учёные Красноярского аграрного университета, эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний, Минсельхоза региона и общественники. Всего они оценили около 300 образцов продуктов в 35 номинациях.

«На конкурсе наши компании представляют новинки и продукты, которые успели себя зарекомендовать. “Лучший продовольственный товар” даёт возможность подтвердить качество или провести “работу над ошибками” и в будущем году снова заявить продтовары на конкурс. Наименования производителей и торговые марки скрыты, поэтому смотры проходят максимально объективно», — рассказал министр сельского хозяйства края Илья Васильев.

Отметим, что в этом году региональный конкурс «Лучший продовольственный товар» прошел в Красноярске уже в 28-й раз.

Победителей объявят на краевом Дне урожая, где подведут итоги сельхозгода. Событие состоится в первой декаде декабря. Лучших товаропроизводителей отметят ценными призами и памятными знаками, рассказали в пресс-службе Минсельхоза края.