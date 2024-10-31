Определены 35 лучших местных товаров

«На конкурсе наши компании представляют новинки и продукты, которые успели себя зарекомендовать. “Лучший продовольственный товар” даёт возможность подтвердить качество или провести “работу над ошибками” и в будущем году снова заявить продтовары на конкурс. Наименования производителей и торговые марки скрыты, поэтому смотры проходят максимально объективно», — рассказал министр сельского хозяйства края Илья Васильев.