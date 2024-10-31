«Союз автосервисов» предупредил о резком росте расходов на подготовку автомобиля к зиме

потому что большинство водителей тянут с подготовкой к зиме до последнего и все ждут, когда станет скользко. Россияне почему-то боятся «переобуться» на неделю или две раньше. Это чревато ДТП и 2024 год ничем не отличается от предыдущего. Мы видим, что наплыва людей, которые готовят свои авто заранее, нет", — посетовал он.