Оплату отопления по методу альткотельной в Екатеринбурге хотят ввести уже в июле

Гейко отметил, что вопреки опасениям, трубы действительно будут ремонтировать — владельца сетей обяжут модернизировать по 100 км труб ежегодно. К тому же с поставщика тепла теперь будут спрашивать за качество воды и надежность предоставляемых услуг. В противном случае, его ожидают штрафы, а потребителям будет производиться перерасчет.