В Башкирии назвали цены на жилье.

В Башкирии средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в третьем квартале 2024 года достигла, по предварительным данным, 135,8 тысячи рублей. На вторичном рынке — 104 тысячи рублей за «квадрат». Об этом сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения за фактическими ценами сделок.