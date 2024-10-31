В Башкирии назвали цены на жилье.

В Башкирии средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в третьем квартале 2024 года достигла, по предварительным данным, 135,8 тысячи рублей. На вторичном рынке — 104 тысячи рублей за «квадрат». Об этом сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения за фактическими ценами сделок.
По сравнению с IV кварталом 2023 года, стоимость жилья на первичном рынке выросла в республике на 10,54 процента, на вторичном рынке — на 7,43 процента.
Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия вошла в топ-5 регионов-лидеров по объемам индивидуального жилищного строительства. За последние пять лет на сегмент ИЖС в республике пришлось 8,6 млн из 14 млн квадратных метров жилья, сданного в эксплуатацию.