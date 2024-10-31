В Беларуси пенсионеры будут получать пенсии по-новому. Что именно изменится и хорошо ли это?

«Детям с инвалидностью в случае смерти одного из родителей устанавливается дополнительное значительное повышение пенсии в зависимости от степени утраты здоровья. Это от 80 до 110% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, т.е. от 350 до 480 рублей», — сказал он и уточнил, что такое повышение предусмотрено и для инвалидов с детства I и II группы старше 18 лет, если кормилец умер до их совершеннолетия.