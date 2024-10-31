В Беларуси пенсионеры будут получать пенсии по-новому. Что именно изменится и хорошо ли это?

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в четверг на пресс-конференции в Минске, сегодняшние ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам индивидуальные и в каждом случае составляют «от нескольких рублей до 500 рублей».
Для чего снимают ограничения?
Первая цель — повышение размера пенсий самим пенсионерам, отметил чиновник.
Вторая — это решение вопроса кадрового обеспечения для нанимателей.
«Полноценные выплаты будут дополнительным стимулом для пенсионеров, которые хотели бы пойти работать, но из-за ограничений считают это экономически нецелесообразным. Также это поспособствует закреплению на рабочих местах пенсионеров, которые уже работают», — сказал Ковальков.
Выгодно это и государству, потому что работающий пенсионер платит налоги, в том числе в Фонд социальной защиты населения, как и все остальные работающие белорусы.
Замминистра уточнил, что обращаться самостоятельно за перерасчетом пенсии не нужно, это будет сделано в автоматическом режиме.
Упрощается процедура назначения пенсии по возрасту
С 1 января 2025 года документы для назначения пенсии могут быть поданы или за 1 месяц до достижения пенсионного возраста, или в течение 1 месяца после, сказала начальник главного пенсионного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гоморова.
В последнем случае пенсия будет назначена с момента возникновения права на нее (со дня достижения пенсионного возраста). Сейчас заявление на назначение пенсии подается в день возникновения права.
Изменяется процедура выплат пенсий. На почте тоже можно!
С нового года еще несколько категорий получателей пенсий смогут получать деньги на почте или с доставкой на дом. Это:
- инвалиды III группы,
- люди с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению (функциональный класс 3 и выше),
- те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью до 18 лет и получает пособие по уходу;
- те, кто зарегистрирован в одном жилом помещении с инвалидом I группы, получающем пенсию через почту.
Кроме того, на почте смогут получать пенсии и другие категории граждан при условии самостоятельной оплаты такой услуги. На сегодня тарифы на почтовые услуги, в зависимости от региона, составляют от 0,7 до 0,9% от размера пенсии.
Кому положены дополнительные льготы на получение пенсии, а кому повысят выплаты?
Подписанный указ предусматривает дополнительные гарантии семьям с детьми и многодетным матерям, сообщил Ковальков.
«Детям с инвалидностью в случае смерти одного из родителей устанавливается дополнительное значительное повышение пенсии в зависимости от степени утраты здоровья. Это от 80 до 110% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, т.е. от 350 до 480 рублей», — сказал он и уточнил, что такое повышение предусмотрено и для инвалидов с детства I и II группы старше 18 лет, если кормилец умер до их совершеннолетия.
Дополнительные льготы получат и одинокие отцы детей с инвалидностью. Замминистра пояснил, что сейчас приоритетное право на назначение досрочной пенсии по возрасту на пять лет раньше общепринятого срока предоставлено матери, если она воспитывала ребенка с инвалидностью не менее 8 лет до его совершеннолетия. Отец может воспользоваться этим правом только в том случае, если мама сформировала право на досрочную пенсию и отказалась в пользу отца.
С 1 января и отец получит право на досрочный уход на пенсию. Здесь есть одно условие — в его страховом стаже (не менее 20 лет) должны быть пять лет, не включающие уход за ребенком.
Также с нового года снизят страховой стаж для женщин с четырьмя детьми.
«Для матерей, родивших четырех детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, страховой стаж для назначения пенсии снижается с 10 до 5 лет», — уточнил Ковальков.
В Беларуси такая норма уже работает для матерей с пятью детьми.
Чиновник напомнил, что для всех остальных женщин и мужчин необходимый страховой стаж в этом году составляет 19,5 лет, а в следующем году будет уже 20 лет.