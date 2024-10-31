В Краснодаре повысят стоимость проезда на 12 маршрутах

«Перевозчик самостоятельно рассчитывает тариф для маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и несет при этом все затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку ГСМ», — сообщили в мэрии Краснодара.