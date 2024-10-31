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В Краснодаре повысят стоимость проезда на 12 маршрутах

Стоимость проезда на 12 маршрутах в Краснодаре начнут повышать с 5 ноября.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре повысят стоимость проезда на 12 маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Повышать цены коммерческие перевозчики начнут с 5 ноября. Стоимость увеличится на 10 рублей — с 45 до 55 рублей. На пригородных маршрутах цены рассчитывают по установленным тарифным участкам.

Так, с 5 ноября подорожает проезд на маршрутах № 56, 105А, 154А, № 177А. С 6 ноября стоимость повысят в маршрутках № 6, 22, 51, 58.

С 8 ноября запланировано повышение на маршрутах № 21, 151А, 187А, а с 9 ноября — № 29.

«Перевозчик самостоятельно рассчитывает тариф для маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и несет при этом все затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку ГСМ», — сообщили в мэрии Краснодара.