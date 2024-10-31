Согласно документу, вносятся изменения в инструкцию о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству культуры, и сотрудникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства культуры.
Корректировка затронет надбавки за работу в отрасли сотрудникам бюджетных организаций культуры. Сейчас на выплату надбавки направляются средства в размере 30% с суммы окладов, а с 1 января цифра вырастет до 64%.
В Беларуси с 1 января вырастут надбавки для работников сферы культуры
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства культуры от 18 октября 2024 года № 150 определено повышение стимулирующих и компенсирующих выплат для работников сферы культуры с 1 января 2025 года с 30% до 64%. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, вносятся изменения в инструкцию о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству культуры, и сотрудникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства культуры.