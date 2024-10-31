В Беларуси с 1 января вырастут надбавки для работников сферы культуры

Согласно документу, вносятся изменения в инструкцию о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству культуры, и сотрудникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства культуры.



Корректировка затронет надбавки за работу в отрасли сотрудникам бюджетных организаций культуры. Сейчас на выплату надбавки направляются средства в размере 30% с суммы окладов, а с 1 января цифра вырастет до 64%.