Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении указано, что в экономике сохраняется повышательное давление на инфляцию под влиянием высокой потребительской и инвестиционной активности и изменений в предложении отдельных видов товаров и услуг.
В целях обеспечения устойчивого снижения инфляции и достижения в среднесрочной перспективе целевого показателя в 5% необходимо сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий.
«Исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции, правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых», — говорится в сообщении.
По данным регулятора, в сентябре годовое значение общей инфляции составило 10,5%.
«В последнем квартале текущего года под влиянием относительно жестких денежно-кредитных условий ожидается некоторое снижение инфляционных процессов, а общая инфляция по итогам года прогнозируется на уровне около 9,5%», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что в конце июля этого года ставку снизили на 0,5% — 13,5% годовых.
Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 12 декабря 2024 года.