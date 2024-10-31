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Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%

Такое решение принято, исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении указано, что в экономике сохраняется повышательное давление на инфляцию под влиянием высокой потребительской и инвестиционной активности и изменений в предложении отдельных видов товаров и услуг.

В целях обеспечения устойчивого снижения инфляции и достижения в среднесрочной перспективе целевого показателя в 5% необходимо сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий.

«Исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции, правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, в сентябре годовое значение общей инфляции составило 10,5%.

«В последнем квартале текущего года под влиянием относительно жестких денежно-кредитных условий ожидается некоторое снижение инфляционных процессов, а общая инфляция по итогам года прогнозируется на уровне около 9,5%», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в конце июля этого года ставку снизили на 0,5% — 13,5% годовых.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 12 декабря 2024 года.