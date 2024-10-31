В городе Башкирии могут ввести туристический налог.

«На мой взгляд, профильной комиссии нужно будет запросить еще примерный расчёт суммы поступлений от налога в бюджет, данные по загруженности гостиниц, чтобы понимать — идёт ли речь о какой-то принципиальной сумме, сможем ли мы поступившие средства вкладывать в развитие туризма в нашем городе. Может быть, там копейки. Нужно к этому взвешенно подойти и оценить, насколько это целесообразно», — говорит Евгений Оськин.