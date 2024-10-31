В городе Башкирии могут ввести туристический налог.

В Кумертау предложили установить туристический налог. Соответствующее предложение внесла администрация муниципалитета в городской совет, сообщает РБК Уфа. По информации новостного портала, туристическим налогом предлагается облагать с января 2025 года.
Ставка туристического налога в 2025 году составит на уровне 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Она будет повышаться на 1% в течение четырёх лет и в 2029 году может составить 5%.
По словам председателя горсовета Кумертау Евгения Оськина, предложение поступило в совет. Сначала его рассмотрит профильная комиссия, а после президиум, на котором и будет принято окончательное решение — выносить ли вопрос на рассмотрение депутатов.
«На мой взгляд, профильной комиссии нужно будет запросить еще примерный расчёт суммы поступлений от налога в бюджет, данные по загруженности гостиниц, чтобы понимать — идёт ли речь о какой-то принципиальной сумме, сможем ли мы поступившие средства вкладывать в развитие туризма в нашем городе. Может быть, там копейки. Нужно к этому взвешенно подойти и оценить, насколько это целесообразно», — говорит Евгений Оськин.
Налог будут платить гостиницы, которые находятся в специализированном реестре классифицированных средств размещения. В Кумертау их две и обе муниципальные — гостиница «Кумертау» и гостиница в спорткомплексе «Прометей» при муниципальном учреждении «Вымпел».
Напомним, летом этого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении туристического налога. Туристический налог будет местным налогом, его необходимость и размеры ставок муниципалитеты определят самостоятельно. Минимальный уровень определён в 100 рублей, сообщал «Башинформ».