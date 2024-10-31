Предприятия из Екатеринбурга попали под санкции США

Среди них — АО «Сталепромышленная компания», которая является одним из ведущих поставщиков металлопродукции в России. Также под санкции попала компания ООО «Энерго Арсенал», специализирующаяся на производстве осветительных опор, светильников и систем управления освещением.
Научно-производственная фирма «АВЕК», занимающаяся выпуском электротехнического оборудования, тоже оказалась в санкционном списке. Она участвовала в тендерах для оборонной промышленности, включая поставки продукции для таких предприятий, как «Сухой» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». Еще одной внесенной в список фирмой стала «Интеллект телеком».