Лайфхак. Сегодня стало известно, что тарифы на отопление в Ташкенте вырастут на 15%. Объясняем, как сделать так, чтобы повышение вас не коснулось целый год

Рост тарифов связан с увеличением стоимости ресурсов — газа, электроэнергии и холодной воды, необходимых для производства тепла и горячей воды.
Новые тарифы:
- Розничный тариф для населения увеличится на 15% и составит 121 617 сумов/Гкал (без НДС).
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- Тариф для юридических лиц повысится на 15% и составит 244 497 сумов/Гкал (без НДС).
- Базовый тариф и тариф для бюджетных организаций останутся без изменений.
Главное, что нужно знать: новые тарифы вступят в силу 15 ноября 2024 года. Это значит, что сумма предоплаты будет рассчитана по старому тарифу, если оплата была произведена до момента повышения. К сожалению, максимальный срок предоплаты — 12 месяцев. Таким образом, если заплатить за отопление на год вперёд до 15 ноября, повышение вас не затронет 12 месяцев.