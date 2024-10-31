Лайфхак. Сегодня стало известно, что тарифы на отопление в Ташкенте вырастут на 15%. Объясняем, как сделать так, чтобы повышение вас не коснулось целый год

Главное, что нужно знать: новые тарифы вступят в силу 15 ноября 2024 года. Это значит, что сумма предоплаты будет рассчитана по старому тарифу, если оплата была произведена до момента повышения. К сожалению, максимальный срок предоплаты — 12 месяцев. Таким образом, если заплатить за отопление на год вперёд до 15 ноября, повышение вас не затронет 12 месяцев.