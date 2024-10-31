Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России

Сначала Sova Capital Limited была в составе холдинга «Россиум», но затем перешла во владение Авдеева и Каторжнова. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. Через несколько дней после начала СВО большая часть ценных бумаг фирмы и клиентов зависла на балансе компании из-за санкций. Они оказались на грани банкротства, после чего перешли под внешнее управление. Когда торги на Московской бирже возобновили, клиентов фирмы не допустили к ним, поскольку Великобритания — недружественная России страна. В итоге несколько инвесторов подали в суд и проиграли. Временная администрация компании смогла найти решение проблемы, устроившее инвесторов.