Mark Formelle ответил сотруднице, обратившейся к Лукашенко по вопросу сокращений

В белорусской компании Mark Formelle прокомментировали ситуацию с персоналом, из-за которой в интернете появилось открытое обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает «Мiнская праўда».
Так, в популярной соцсети TikTok было опубликован короткий ролик одной из сотрудниц сети магазинов одежды Mark Formelle. Белоруска напрямую обратилась к Александру Лукашенко с просьбой разобраться в ситуации в компании. В опубликованном видео на черном фоне — текст с просьбой сохранить рабочие места и прекратить «издевательства» над сотрудниками.
В частности, в таком своеобразном онлайн-обращении заявляется: «Александр Григорьевич Лукашенко, помогите разобраться в причинах массового сокращения сотрудников продавцов в компании Mark Formelle и перевода нас на 0,5−0,75 ставки!!! Ведь только недавно в новостях гремела информация о рекордных прибылях компании за прошлый год!!! Помогите нам сохранить рабочие места, зарплату и прекратить издевательства над сотрудниками!».
«Мiнская праўда» за разъяснением обратилась к члену совета директоров Mark Formelle Андрею Серикову с просьбой ответить на скандальный ролик. Сериков объяснил, что у компании на данный момент открыто 330 вакансий, в том числе 53 в розничных магазинах. Также компания планирует открыть 6 новых фирменных магазинов, расширяет производство в Заславле, запускает новую фабрику в Бобруйске.
— С 15 ноября откроется набор на эти объекты, — заметил он.
Однако и уточнил, что из-за того, что в некоторых городах отсутствует возможность набора парт-таймеров (сотрудников, которые выходят на пару часов на пиковую нагрузку. — Прим.), компания вынуждены держать избыточную численность работников.
— В трех магазинах — по одному в Речице, Хойниках и Гомеле — части персонала действительно предложили перейти на 0,75 ставки, но с дальнейшим возвращением на ставку, — уточнил руководитель.
Еще Сериков назвал данные меры сезонными — на ноябрь.
Кроме того, в Mark Formelle рассказали, что в сентябре на неполный рабочий день были переведены 19 человек, половина из них студенты, сами желающие совмещать учебу и работу. А другие переводы были осуществлены на основании заявлений сотрудников.
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