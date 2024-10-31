Mark Formelle ответил сотруднице, обратившейся к Лукашенко по вопросу сокращений

В частности, в таком своеобразном онлайн-обращении заявляется: «Александр Григорьевич Лукашенко, помогите разобраться в причинах массового сокращения сотрудников продавцов в компании Mark Formelle и перевода нас на 0,5−0,75 ставки!!! Ведь только недавно в новостях гремела информация о рекордных прибылях компании за прошлый год!!! Помогите нам сохранить рабочие места, зарплату и прекратить издевательства над сотрудниками!».