Башкирия получит более 43 млн рублей на новые места для дошколят

Башкирия получит 43 534 млн рублей субсидий на создание дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет в коммерческих учреждениях, ведущих образовательную деятельность, а также у предпринимателей, занимающихся по программам дошкольного образования. Соответствующие изменения внесены распоряжением правительства РФ в федеральный закон.