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Башкирия получит более 43 млн рублей на новые места для дошколят

Соответствующие изменения внесены распоряжением правительства РФ в федеральный закон.

Источник: Башинформ

Башкирия получит 43 534 млн рублей субсидий на создание дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет в коммерческих учреждениях, ведущих образовательную деятельность, а также у предпринимателей, занимающихся по программам дошкольного образования. Соответствующие изменения внесены распоряжением правительства РФ в федеральный закон.

Ранее Госсобрание Башкирии внёс в Госдуму проект федерального закона об ужесточении ответственности за курение на территории школ и детсадов, получивший положительный отзыв правительства России.

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бюджет
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