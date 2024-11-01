Нацбанк Беларуси поднял евро и понизил курс доллара на 1 ноября перед выходными

В Национальном банке озвучили новые курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 1 ноября 2024 года, пятницу. В итоге, в первый день ноября курс евро вырос, а курсы доллара и российского рубля упали перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 1 ноября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3162 белорусского рубля, 1 евро — 3,6040 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4252 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 31 октября, курсы доллара и российского рубля стали ниже, а курс евро — выше. Ощутимее всего при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 1 ноября, пятницу, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США потерял 0,0023 белрубля, курс 1 евро увеличился на 0,0065 белрубля, а курс 100 российских рублей снижены на 0,0004 белрубля.
Между тем Латвия начнет конфисковывать авто на белорусских номерах с 1 ноября.
А Mark Formelle ответил сотруднице, обратившейся к Лукашенко по вопросу сокращений.