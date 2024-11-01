Россиянам объяснили, почему масло не может быть дешевым продуктом

Масло не может быть дешевым продуктом исходя из его состава, на него требуется много сырья. Об этом aif.ru заявила заместитель директора ВНИИ маслоделия и сыроделия Елена Топникова.
По словам собеседницы издания, сделать масло более дешевым и доступным можно лишь при условии большого количества собственного хорошего сырья.
«Исходя их его состава масло не может быть дешевым продуктом, т.к. на его производство требуется много сырья. Например, для выработки 1 кг сыра надо 10 л молока, а 1 кг масла — 23 кг молока», — объяснила Топникова.
Ранее сообщалось, что в России в октябре 2024 года пачка сливочного масла стоила в среднем 184 рубля. Годом ранее этот продукт обходился на 24% дешевле.
Гендиректор Руспродсоюза Владимир Востриков, комментируя удорожание сливочного масла, сказал, что эксперты связывают его «с увеличением затрат на производство и недофинансированием сектора».