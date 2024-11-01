В РФ с 1 ноября уточнили условия отказа в компенсации оплаты жилья и ЖКХ

С 1 ноября в России изменены условия отказа в оплате жилья и ЖКУ: отказывать теперь будут только при наличии непогашенной задолженности.
Эти изменения предоставляют возможность отказа даже при соблюдении установленных требований, что раньше иногда противоречило Жилищному кодексу.
Также передан Минстрою контроль за предоставлением данных о задолженности из ГИС ЖКХ, ранее находившийся под руководством Минтруда. Глава АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что такое перераспределение задач ускорит доступ к информации и оптимизирует процесс взаимодействия организации ЖКХ с системой.
Напомним, в России с 1 ноября начнет действовать новый порядок компенсации льготникам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждан будут уведомлять о возможности получить скидки на оплату коммунальных услуг, если они имеют на это право и их платежи выше установленного в регионе порога.