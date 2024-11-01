Часть новостроек в Новосибирске могут законсервировать

Такой прогноз дает аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.
С 2020 года, когда в регионе начали действовать льготные программы по ипотеке, объем проектов с неоткрытыми продажами возрос до 987 000 кв. метров (было 628 000 кв. метров). Показатель увеличился в регионе на 57%, а в России — на 8,5%.
«Параллельно с резким снижением вывода на рынок новых проектов можно ожидать и консервацию отдельных проектов на ранних стадиях строительства, в которых еще не заключены договоры долевого участия», — сообщает Сергей Николаев.
В Новосибирске уже были случаи, когда строительство ЖК замораживалось на 5 лет из-за отсутствия дольщиков.
В Новосибирске восстановлены права 84 обманутых дольщиков. Подробнее в материале МК в Новосибирске.