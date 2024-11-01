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Часть новостроек в Новосибирске могут законсервировать

Часть проектов, по которым еще не заключены договоры долевого участия, могут законсервировать в Новосибирске.

Источник: РИА "Новости"

Такой прогноз дает аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

С 2020 года, когда в регионе начали действовать льготные программы по ипотеке, объем проектов с неоткрытыми продажами возрос до 987 000 кв. метров (было 628 000 кв. метров). Показатель увеличился в регионе на 57%, а в России — на 8,5%.

«Параллельно с резким снижением вывода на рынок новых проектов можно ожидать и консервацию отдельных проектов на ранних стадиях строительства, в которых еще не заключены договоры долевого участия», — сообщает Сергей Николаев.

В Новосибирске уже были случаи, когда строительство ЖК замораживалось на 5 лет из-за отсутствия дольщиков.

В Новосибирске восстановлены права 84 обманутых дольщиков. Подробнее в материале МК в Новосибирске.

недвижимость