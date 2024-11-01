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Челябинцы стали почти в два раза больше занимать денег на покупку авто

Национальное бюро кредитных историй оценило динамику объемов автокредитов по результатам девяти месяцев 2024 года.

С января по сентябрь этого года в Челябинской области было выдано 52,3 млрд рублей в качестве автокредитов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 25 млрд рублей больше (плюс 92,2%). По объему выданных автозаймов Южный Урал занимает 9 место в стране. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе челябинцев обгоняет только Свердловская область, жители которой за девять месяцев заняли на покупку автомобилей 53,1 млрд рублей.

Эксперты объясняют такой мощный рост объемов автокредитов эффектом низкой базы. В 2023 году из-за дефицита новых автомобилей люди значительно реже интересовались и автозаймами.

экономика
торговля