Челябинцы стали почти в два раза больше занимать денег на покупку авто

С января по сентябрь этого года в Челябинской области было выдано 52,3 млрд рублей в качестве автокредитов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 25 млрд рублей больше (плюс 92,2%). По объему выданных автозаймов Южный Урал занимает 9 место в стране. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе челябинцев обгоняет только Свердловская область, жители которой за девять месяцев заняли на покупку автомобилей 53,1 млрд рублей.