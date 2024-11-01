В Перми не смогли найти перевозчиков для трёх автобусных маршрутов

Власти Перми не смогли найти перевозчиков для трёх автобусных маршрутов, сообщает URA.RU.
Их должны были выбрать с помощью конкурса, однако оказалось, что ни одна закупка не состоялась. Причиной стало то, что никто не заявился на участие. Это следует из данных сайта госзакупок, на котором был объявлен конкурс по поиску подрядчиков.
В итоге без перевозчиков остались автобус маршрута № 15 (Южная — Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок) с начальной ценой контракта размером 1,5 миллиона рублей, № 53 (Центральный рынок — 10-й микрорайон) и № 32 (Микрорайон Васильевка — Центральный рынок).
Как уточняет URA.RU, один подрядчик заявлялся на конкурс, однако его заявка не рассматривалась, так как не соответствовала требованиям.