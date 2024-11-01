Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков WB в пользу ООО «РВБ»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала передачу прав на 28 объектов интеллектуальной собственности компании Wildberry в пользование объединенной компании ООО «РВБ», которая является партнером Wildberry & Russ.
Согласно документам, к новым владельцам перешли права на товарные знаки Wildberry, фирменный логотип, суббренды, такие как «Ягодки», а также информационные системы компании.
Ранее объединенная компания Wildberries & Russ во время аудита в складских помещениях с июля выявила злоупотребления, связанные с приемкой и сортировкой товаров, на сумму более 324,5 миллиона рублей.