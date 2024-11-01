Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков WB в пользу ООО «РВБ»

Переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries зарегистрирован в пользу объединенной компании ООО «РВБ».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала передачу прав на 28 объектов интеллектуальной собственности компании Wildberry в пользование объединенной компании ООО «РВБ», которая является партнером Wildberry & Russ.

Согласно документам, к новым владельцам перешли права на товарные знаки Wildberry, фирменный логотип, суббренды, такие как «Ягодки», а также информационные системы компании.

Ранее объединенная компания Wildberries & Russ во время аудита в складских помещениях с июля выявила злоупотребления, связанные с приемкой и сортировкой товаров, на сумму более 324,5 миллиона рублей.

экономика