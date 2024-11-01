Новый генеральный директор «ПЭО» назначен в Приморье

Министерство ЖКХ Приморского края 1 ноября 2024 года назначило Андрея Боровского генеральным директором КГУП «Приморский экологический оператор» (ПЭО). И. о. гендиректора КГУП «ПЭО» Алексея Борисова назначили первым заместителем гендиректора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) ПЭО.
Отмечается, что Андрею Боровскому 40 лет. До нового назначения он занимал должность заместителя директора по инвестициям и капитальному строительству в филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
Напомним, в правительстве Приморья появился новый зампред по вопросам ЖКХ и энергетики. Им стал майор ФСБ в запасе Владимир Малюшицкий, последние три года возглавлявший КГУП «Примтеплоэнерго», а до этого руководивший агентством по тарифам.