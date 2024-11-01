Новый генеральный директор «ПЭО» назначен в Приморье

Напомним, в правительстве Приморья появился новый зампред по вопросам ЖКХ и энергетики. Им стал майор ФСБ в запасе Владимир Малюшицкий, последние три года возглавлявший КГУП «Примтеплоэнерго», а до этого руководивший агентством по тарифам.