Курсы валют на 1 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться благодаря хорошим статданным из Китая, а также на новостях о неожиданном снижении запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет Интерфакс. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:41 аст увеличились на 0,59 доллара (0,8%) — до 73,14 доллара за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгующиеся контракты на январь подорожали на 0,71 доллара (1%) — до 72,87 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,75 доллара (1,1%) и составляла 69,36 доллара за баррель.