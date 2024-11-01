Курсы валют на 1 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться благодаря хорошим статданным из Китая, а также на новостях о неожиданном снижении запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет Интерфакс. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:41 аст увеличились на 0,59 доллара (0,8%) — до 73,14 доллара за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгующиеся контракты на январь подорожали на 0,71 доллара (1%) — до 72,87 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,75 доллара (1,1%) и составляла 69,36 доллара за баррель.
«Цены на нефть растут, подпитываемые оптимизмом относительно спроса на топливо в США после неожиданного сокращения запасов нефти и бензина, — отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. — Добавьте к этому надежды на всплеск спроса со стороны Китая и слухи о том, что ОПЕК может отложить повышение добычи, и у вас получится рецепт краткосрочного подъема цен».
Металлы: стоимость золота снижалась на 2% в четверг вечером после пяти подряд торговых сессий роста. К 20:09 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 55,4 доллара, или на 1,97%, — до 2 745,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 3,94% — до 32,733 доллара за унцию. За последние пять торговых дней золото подорожало на 2,6%. Октябрь драгоценный металл также готовится завершить в плюсе, с начала месяца его стоимость выросла на 3,3%, пишет 1prime.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 01:39 аст 1 ноября bitcoin торговался по 70 091,66 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,93%, а ее капитализация составила 1,4 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 518,31 доллара, понизившись в цене на 5,39%. Капитализация этой криптовалюты составила 303,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,35 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 31 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 31 октября. 1 австралийский доллар 320,49 тенге.
1 азербайджанский манат 288,06 тенге.
10 армянский драм 12,72 тенге.
1 белорусский рубль 149,49 тенге.
1 бразильский реал 84,73 тенге.
10 венгерских форинтов 12,99 тенге.
1 гонконгский доллар 62,81 тенге.
1 грузинский лари 180,17 тенге.
1 датская крона 71,12 тенге.
1 дирхам ОАЭ 132,94 тенге.
1 доллар США 488,26 тенге.
1 евро 530,54 тенге.
1 индийская рупия 5,81 тенге.
1000 иранский риал 11,60 тенге.
1 канадский доллар 350,69 тенге.
1 китайский юань 68,59 тенге.
1 кувейтский динар 1593,17 тенге.
1 кыргызский сом 5,69 тенге.
1 малазийский ринггит 111,60 тенге.
1 мексиканский песо 24,30 тенге.
1 молдавский лей 27,49 тенге.
1 норвежская крона 44,45 тенге.
1 польский злотый 121,87 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 130,01 тенге.
1 российский рубль 5,03 тенге.
1 СДР 649,20 тенге.
1 сингапурский доллар 369,45 тенге.
1 таджикский сомони 46,06 тенге.
1 тайский бат 14,47 тенге.
1 турецкая лира 14,26 тенге.
100 узбекских сумов 3,84 тенге.
1 украинская гривна 11,84 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 633,96 тенге.
1 чешская крона 20,94 тенге.
1 шведская крона 45,66 тенге.
1 швейцарский франк 563,81 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,61 тенге.
100 южнокорейских вон 35,45 тенге.
1 японская иена 3,20 тенге.