Губернатор Хоценко заверил у главы Минфина РФ Силуанова рекордный бюджет Омской области

«В ходе рабочей встречи с министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым обсудили важнейшие вопросы завершения регионом текущего бюджетного года и планы на предстоящую трехлетку. Кроме того, обсудили вопросы компенсации областных затрат на ликвидацию последствий весеннего паводка из федерального бюджета», — огласил Виталий Хоценко некоторые итоги разговора с министром финансов в Москве.
Отметим, при поддержке Минфина России размер дотации Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году был увеличен на максимальные 30%. Ожидается, что данный подход сохранится и в 2025 году. По всей видимости, именно региональный бюджет носил ключевой характер встречи и остался за скобками официальных сообщений. Впрочем, уже сейчас можно говорить о рекордном размере областной казны на следующий год.
Общий объем доходной части бюджета Омской области на 2025 год запланирован в размере 137,5 млрд рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов из бюджета бюджетной системы Российской Федерации — 21,8 млрд рублей. А размер дотаций на выравнивание бюджетов обеспеченности муниципальных районов — около 11,6 млрд рублей. Как и прежде, большая часть расходов запланирована на социальные нужды.
К примеру, на образование предусмотрено порядка 36,7 млрд рублей.