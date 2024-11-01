Губернатор Хоценко заверил у главы Минфина РФ Силуанова рекордный бюджет Омской области

Отметим, при поддержке Минфина России размер дотации Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году был увеличен на максимальные 30%. Ожидается, что данный подход сохранится и в 2025 году. По всей видимости, именно региональный бюджет носил ключевой характер встречи и остался за скобками официальных сообщений. Впрочем, уже сейчас можно говорить о рекордном размере областной казны на следующий год.