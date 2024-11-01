На рынке труда Башкирии более всего востребованы рабочие специальности

По итогам первого полугодия уровень общей безработицы в Башкирии составил 1,5 процента. В первые шесть месяцев прошлого года этот показатель был выше и равнялся 2,3 процента.
В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона отметили, что стабильности на рынке труда удалось добиться благодаря реализации дополнительной поддержки организаций и их сотрудников.
— Чтобы сократить количество жителей региона, работающих вахтовым методом за пределами субъекта, запустили проект «Башкирская вахта» — его цель помочь вахтовикам найти работу в Башкирии, — сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.
Вместе с администрациями городов и районов Башкирии и центрами занятости проводятся открытые кадровые отборы. Так, с начала этого года проведено более 20 таких отборов, в которых участвовали более двух тысяч человек.
— В результате работы программы 215 человек, живущих за пределами башкирской столицы, трудоустроились в ОДК-УМПО, — добавили в пресс-службе главы Башкирии.
Также регион участвует в общероссийской программе субсидируемого найма, по которой предусматривается частичная компенсация расходов работодателям на заработную плату при трудоустройстве отдельных категорий жителей. По этой программе в этом году свыше 2,5 тысячи молодых людей нашли работу у 400 работодателей, причём 87 процентов из них поступили на вакансии по рабочим профессиям.
— Ситуация на рынке труда Башкирии, как и в целом по стране, имеет трудодефицитный характер, — рассказали в минсоцзащиты. — Из заявленных работодателями свободных мест доля вакансий по рабочим профессиям составляет — 67,1 процента.
Радий Хабиров отметил, что необходимо решать проблему с нехваткой кадров рабочих специальностей.
— Перед нами стоит глобальная задача, и мы должны её решить, чтобы предприятия могли получить нужное количество специалистов, — добавил Радий Фаритович. — Необходимо увеличить приём абитуриентов по рабочим специальностям в средне-специальные учебные учреждения. Если потребуется, нужно добирать абитуриентов, которые хотят обучаться именно на рабочие профессии.
Напомним, сегодня рынок труда страны оказался под влиянием так называемой демографической ямы, которая и является первопричиной кадрового голода в экономике. По прогнозам, к 2030 году на рынок труда выйдут дети поколения миллениалов, это даст дополнительно 2,6 млн человек по сравнению с этим годом. Но в то же время, по данным Росстата, граждан 30−39 лет — самой востребованной и активной на рынке труда возрастной группы — через шесть лет станет меньше на 6,3 млн.