На рынке труда Башкирии более всего востребованы рабочие специальности

Напомним, сегодня рынок труда страны оказался под влиянием так называемой демографической ямы, которая и является первопричиной кадрового голода в экономике. По прогнозам, к 2030 году на рынок труда выйдут дети поколения миллениалов, это даст дополнительно 2,6 млн человек по сравнению с этим годом. Но в то же время, по данным Росстата, граждан 30−39 лет — самой востребованной и активной на рынке труда возрастной группы — через шесть лет станет меньше на 6,3 млн.