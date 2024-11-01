Прокуратура вступилась за работников «Дальполиметалла»

Бедственным положением дел горно-металлургического комплекса озадачен профсоюз: закрытие предприятия превратит Дальнегорск в город-призрак. Уже сейчас на заводе зияет кадровая дыра в 600 открытых вакансий, профсоюз стабильно получает информацию о систематических задержках зарплаты и отпускных. По данным прокуратуры, последняя задолженность составила 46 млн рублей — вторая половина заработной платы за сентябрь 2024 года.
Прокуратура внесла исполняющему обязанности гендиректора «Дальполиметалла» представление и возбудила в отношении него и юридического лица дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение прав работников). После вмешательства прокуратуры задолженность погашена, также выплачена заработная плата за первую половину октября — 74 млн рублей.
Предприятию пытаются оказывать поддержку со стороны государства: осенью прошлого года губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей командировки договорился о снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых для дальнегорского горно-металлургического комплекса.
Предприятие часто фигурирует в сводках краевой федерации профсоюзов и как нарушитель требований охраны труда — на «Дальполиметалле» часто регистрируют производственные травмы и несчастные случаи (обрушения на рудниках, взрыв агрегата, оторвавший рабочему часть руки,