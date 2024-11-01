Прокуратура вступилась за работников «Дальполиметалла»

Бедственным положением дел горно-металлургического комплекса озадачен профсоюз: закрытие предприятия превратит Дальнегорск в город-призрак. Уже сейчас на заводе зияет кадровая дыра в 600 открытых вакансий, профсоюз стабильно получает информацию о систематических задержках зарплаты и отпускных. По данным прокуратуры, последняя задолженность составила 46 млн рублей — вторая половина заработной платы за сентябрь 2024 года.