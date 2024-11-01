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Право раннего выхода на пенсию могут ввести в Казахстане

С 2031 года женщины в Казахстане будут выходить на пенсию в 63 года. Как быть тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, в интервью NUR.KZ рассказала глава Минтруда Светлана Жакупова.

Источник: Nur.kz

Как отметила министр, в ведомстве рассматривают вопрос о внедрении такого инструмента, как право раннего выхода и отложенного выхода на пенсию.

«Есть такие понятия, как “белые воротнички” — это те, кто занимается умственным трудом и часто не хочет уходить на пенсию, держась за свою работу. И “синие воротнички”, которые физически не могут и не хотят продолжать работать. И вот тут возможен баланс: кто не хочет уходить на пенсию — остается работать, и ему не будут выплачивать пенсию из госбюджета. Пенсию будет получать тот, кто решил использовать право раннего выхода на пенсию. В международной практике это есть. Что касается Казахстана, то все зависит от возможностей бюджета», — проинформировала Светлана Жакупова.

Она также ответила на вопрос о своем отношении к выходу на пенсию в возрасте 63 лет, ведь эта участь коснется и ее.

«Меня это не пугает. К тому же, не думаю, что смогу перестать работать и, скорее всего, продолжу научную и преподавательскую деятельность», — высказалась Жакупова.

экономика
занятость