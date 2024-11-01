Казахстан может стать хабом по производству локомотивов — Бектенов

«Локомотив құрастыру зауыты» — лидер в сфере транспортного машиностроения в Центральной Азии. Завод выпускает грузовые, пассажирские и маневровые локомотивы, которые не только обеспечивают потребности внутреннего рынка, но и экспортируются в такие страны, как Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Монголию и др. На заводе создано свыше 800 рабочих мест. Сотрудники проходят обучение в США без отрыва от производства с последующим участием в региональных и глобальных проектах. В июне т.г. в Астане состоялось открытие нового инженерного центра, где ведется работа над производством «зеленых» локомотивов на альтернативных источниках энергии. В целом, компания намерена инвестировать около $200 млн в развитие новых продуктов с применением альтернативных видов топлива в течение последующих 10 лет, начиная с 2027 года.